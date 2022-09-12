الصين تختبر ثاني طائرة إطفاء عملاقة

12-09-2022

الصين تختبر ثاني طائرة إطفاء عملاقة

نجحت الصين في اختبار ثاني طائرة إطفاء برمائية عملاقة من طراز "إيه جي 600 إم" يمكن استخدامها في إطفاء حرائق الغابات الضخمة.

وقامت الطائرة بأول رحلة طيران تجريبية لها في منطقة زوهاي في محافظة قوانغدونغ، جنوبي الصين، حسبما ذكرت صحيفة "الشعب" الصينية.

ونشرت الصحيفة صورا ترصد جانبا من اختبارات الطيران والرحلة الأولى التي قامت بها الطائرة.

وتقوم طائرات الإطفاء البرمائية بدور حيوي في إطفاء الحرائق الكبرى مثل حرائق الغابات التي تندلع في أماكن يصعب الوصول إليها بالطرق التقليدية.

ويمكن لطائرات الإطفاء البرمائية أن تقوم بحمل كميات هائلة من المياه ونقلها إلى مناطق الحرائق في وقت قياسي بفضل قدرتها على الهبوط والإقلاع على سطح الماء.

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