سجلت عائدات السياحة في الإمارات أكثر من خمسة مليارات دولار في النصف الأول من العام الجاري، مع توقع "بالانتعاش" في موسم الشتاء، واستضافة قطر لكأس العالم.

وكشف رئيس الوزراء الإماراتي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أمس الأحد، عن ارتفاع نسبة الإشغال بالفنادق بنحو 42 في المئة مقارنةً بالعام الماضي 2021، وفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية.

ولفت آل مكتوم إلى أن إيرادات القطاع السياحي في الإمارات تجاوزت 19 مليار درهم (نحو 5,2 مليارات دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري 2022.

وأشار آل مكتوم إلى أن إجمالي نزلاء الفنادق بلغ نحو 12 مليون نزيل محققاً نمو 42 في المئة تقريباً، كاشفاً عن توقعات بانتعاشة سياحية قوية مع بداية موسم الشتاء القادم.

وأوضح آل مكتوم أن النمو الاقتصادي تجاوز نسبة 22% خلال العام 2022، مشيراً إلى أن التجارة الخارجية خلال الشهور الستة الأولى من العام الحالي تجاوزت تريليون درهم، مقارنةً بـ 840 مليار درهم قبل جائــحة "كو رو نا".

ومن المتوقع أن تستضيف إمارة دبي أعداداً كبيرة من مشجعي كرة القدم، وذلك خلال بطولة كأس العالم المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر المقبلين.

وقررت دبي تسيير رحلات مكوكية يومية من وإلى قطر خلال كأس العالم، أسوة بالعديد من المدن الخليجية التي قررت تسيير رحلات، للسماح للمشجعين بالإقامة خارج قطر وحضور مباريات كأس العالم في الوقت نفسه.