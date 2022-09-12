مذكرة تفاهم بين وزارة التموين ومنظمة هيكس إيبر لبناء وإعادة تأهيل مخابز ومطاحن

بهدف تجهيز وبناء مخابز جديدة و إعادة و تأهيل وتوفير خطوط انتاج جديدة للمخابز العامة و المطاحن وغيرها وتوفير آلات تغليف للمنتجات الغذائية ( الخبز – السكر – الرز ) وقعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مذمرة تفاهم مع منظمة هيكس إيبر.

وتهدف المذكرة إلى تقديم المساعدة الإنسانية في مجال التعافي المبكر وسبل العيش للناس الأكثر احتياجا من المتضررين من الأوضاع في سورية ضمن نطاق عمل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وانسجاما مع أهداف واستراتيجيات وأنشطة الوزارة لدعم خطة عملها وتحت إشرافها وتعزيز التنسيق العملياتي والفني بين الطرفين .

الدكتورعمرو نذير سالم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك قال خلال توقيع الاتفاقية : نحن متوافقين مع المنظمة وأهدافنا واحدة , فنحن كوزارة طموحنا الوصول إلى تقديم خدمة نوعية لمواطنينا الذين تأثروا بالحرب الكونية على سورية وما تبعها من عقوبات ظالمة طالت الشعب السوري و لقمة عيشه.

وشدد الدكتور سالم على استعداد الوزارة لتقديم التسهيلات وتذليل العقبات والصعوبات التي يمكن أن تواجه المنظمة لتنفيذ عملها على أكمل وجه .

مدير البعثة في سورية ايمانويل ترونك عبر عن امتنانه للجهود التي بذلتها وزارة التجارة الداخلية لتوقيع المذكرة مؤكدا أن خطة المنظمة تهدف للاستجابة الحقيقية للسكان في سورية وتركز على الأثر السلبي للعقوبات الاقتصادية على الشعب السوري .

وقال ترونك من أهم أهدافنا تسليط الضوء على عمل وزارة التجارة الداخلية ودورها الكبير في تأمين المستلزمات الأساسية للمواطنين السوريين في ظل الحصار على سورية ونقل الصورة الحقيقية إلى خارج الحدود , مؤكدا أنه لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة دون التنسيق مع المؤسسات المعنية داخل سورية وعلى رأسها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك