زيلينسكي يعلن "تحرير" مدينة شرق أوكرانيا

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الجيش الأوكراني استعاد من القوات الروسية مدينة إيزيوم الاستراتيجية الواقعة في شرق أوكرانيا، في إطار هجوم مضاد واسع النطاق.

وفي كلمة وجّهها إلى الأمة بمناسبة مرور 200 يوم على بدء الحرب في أوكرانيا، شكر زيلينسكي القوات الأوكرانية التي "حرّرت المئات من مدننا وبلداتنا... ومؤخرا بالاكليا وإيزيوم وكوبيانسك"، في إشارة إلى ثلاث مناطق استراتيجية استعادها في الآونة الأخيرة الجيش الأوكراني.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن "القوات الروسية في مدن بالاكليا وإيزيوم أعيد تجميعها في اتجاه دونيتسك".

من جهته، صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، أن جميع أهداف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ستتحقق.