رصد 3 حالات قصف من قبل "النصرة" في منطقة إدلب

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، أن مسلحي "جبهة النصرة"، نفذوا 3 عمليات قصف في منطقة إدلب لخفض التصعيد خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة، اللواء أوليغ إيغوروف، مساء أمس الأحد، إنه "خلال اليوم الأخير سجلت في منطقة إدلب لخفض التصعيد ثلاث حالات قصف من قبل جماعة "جبهة النصرة".

وأوضح إيغوروف، أن العمليات الثلاث سجلت في محافظة إدلب.

وتمثل منطقة إدلب لخفض التصعيد، التي تشمل إدلب المحافظة وأجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية، آخر معقل لمسلحي تنظيم "هيئة تحرير الشام" الذي يشكل عناصر "جبهة النصرة" عموده الفقري.