البنك الدولي: تكلفة إعادة إعمار أوكرانيا تصل لـ350 مليار دولار

ذكر تقرير أصدره البنك الدولي والحكومة الأوكرانية والمفوضية الأوروبية، الجمعة أن أزمة أوكرانيا تسببت في أضرار مباشرة على البلد الأوروبي تزيد قيمتها عن 97 مليار دولار حتى أول يونيو، موضحا أن إعادة بناء ما تأثر بالحرب يمكن أن تصل تكلفته إلى 350 مليار دولار.

وقال التقرير إن أوكرانيا تكبدت خسائر بقيمة 252 مليار دولار أخرى، تمثلت في تعطل التدفقات الاقتصادية وتعطل الإنتاج، علاوة على النفقات الإضافية المرتبطة بالحرب، في الوقت الذي يُتوقع فيه أن يتسبب نزوح ثلث الأوكرانيين عن ديارهم في زيادة معدل الفقر إلى 21 بالمئة، ارتفاعا من 2 بالمئة فقط قبل الحرب.

وإجمالا، قدر التقرير احتياجات إعادة البناء بما يصل إلى 349 مليار دولار حتى الأول من يونيو، وهو ما يزيد عن حجم الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، الذي بلغ 200 مليار دولار في عام 2021.

وأفاد التقرير أن نحو 105 مليارات دولار تحتاجها البلاد على المدى القصير لمواجهة الأولويات الملحة، مثل إعادة بناء آلاف المدارس المهدمة أو المدمرة، وأكثر من 600 مستشفى.

كما ذكر التقرير أيضًا أنه من الضروري الاستعداد للشتاء المقبل، الذي يرجح أن يكون قاسيا، وذلك بإصلاح البيوت واستعادة أنظمة التدفئة وشراء الغاز.

وجاء في التقرير أن جميع الأرقام أولية، وأنه من المرجح أن ترتفع مع استمرار الحرب.