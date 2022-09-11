11-09-2022
عرض من روسيا البيضاء لتأمين آليات لإنتاج ونقل الفوسفات
بحث وزير النفط والثروة المعدنية المهندس بسام طعمه سبل التعاون في مجال الفوسفات مع سفير روسيا البيضاء في دمشق.
و تطرق الاجتماع إلى تأمين احتياجات وزارة النفط والثروة المعدنية من الآليات الهندسية والنوعية اللازمة للعمل وخاصة آليات إنتاج ونقل الفوسفات، حيث قدم الجانب البيلاروسي عرضاً فنياً ومالياً لتأمين الآليات النوعية للشركة العامة للفوسفات على أن يقوم الجانب السوري بدراسته واستكمال التفاوض مع الجانب البيلاروسي حتى الوصول إلى توقيع العقد أصولاً.
الثورة
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