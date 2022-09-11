السوريون اشتروا قرطاسية بأكثر من 2.3 مليار ليرة هذا العام

قال مدير عام المؤسسة السورية للتجارة زياد هزاع إن ” قيمة مبيعات المؤسسة من القرطاسية بلغت حتى تاريخه مليارين وثلاثمئة مليون ليرة”.

وتابع “هزاع” أن “حجم مبلغ قروض القرطاسية الممنوحة للعاملين في الدولة بلغ حتى تاريخه 412 مليون ليرة سورية”



وأشار هزاع إلى أن “عدد الموظفين الذين حصلوا على قرض القرطاسية في كل المحافظات بلغ 835 شخصاً، جاءت في المقدمة محافظة حلب التي حصل فيها 197 شخصاً على قرض القرطاسية تلتها دمشق 164 قرضاً”.

“تلتها حماة 142 قرضاً، ثم حمص 106 قروض، و62 في طرطوس و50 في اللاذقية و49 في القنيطرة و40 في السويداء و15 في دير الزور، وكانت أقل نسبة من القروض الممنوحة في محافظتي ريف دمشق ودرعا التي حصل فيها 5 أشخاص فقط على قرض القرطاسية، ومثلهم في ريف دمشق”.

يذكر أن مؤسسة السورية للتجارة أعلنت في 13 أب الماضي عن فتح باب التقسيط على القرطاسية والألبسة المدرسية والحقائب للعاملين بسقف 500 ألف ليرة سورية من دون فوائد.

وسمحت السورية للتجارة لشريحة معينة بالاستفادة من هذا القرض وهم العاملون الدائمون بالدولة والعاملون بعقود سنوية غير منتهية خلال فترة التقسيط..

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