640 ألف طن حمضيات في الساحل السوري

بعد أن كان مكتب الحمضيات في الساحل، دعا في وقت سابق المزارعين إلى عدم جني صنف “حامض ماير” قبل أوانه، وطرحه في الأسواق قبل أن يصل إلى مرحلة النضج، بيّن مدير مكتب الحمضيات في وزارة الزراعة المهندس نشوان بركات أن نتيجة التحاليل الأخيرة لعينات من “حامض ماير” أظهرت أن نسبة العصير باتت جيدة ولا تقل عن 38%، وأصبح بإمكان المزارعين جني هذا الصنف وبيعه في الأسواق.

وأشار بركات إلى أن المزارعين قاموا خلال الفترة الماضية بجني “حامض ماير” وطرحه في السوق حيث لم تتجاوز نسبة العصير فيه 22%، حسب عينات تم أخذها من أسواق في اللاذقية وطرطوس، بينما يجب ألا تقل نسبة العصير في الثمار الناضجة عن 38% والتي تعد صالحة للتسويق.

وإذ أكد بركات أن الأصناف القابلة للنضج في الفترة القادمة، هي صنف أبو صرة نيو هول وهجين يوسفي كرفلال (كلمنتين فرنسي)، فإنه أوضح أن مكتب الحمضيات، بناء على عينات يتم أخذها من أصناف الحمضيات، يحدد متى يصبح الصنف ناضجاً ويدعو المزارعين لجني المحصول.

وشدد على أن تسويق الحمضيات غير الناضجة يؤدي إلى تدني نوعية المنتج بشكل كبير بحيث لا يحقق رغبة المستهلك الذي سيصبح لديه رد فعل سلبي نتيجة شرائه ثمار سيئة ببداية الموسم ما ينعكس سلباً على الاستهلاك والأسعار خلال فترة نضج المحصول.

وبيّن بركات أنه تتميز ثمار الحمضيات للموسم الحالي بمواصفات نوعية جيدة وخصوصاً في المزارع المخدّمة والتي تروى من مشاريع الري الحكومية، موضحاً أنه، حسب التقديرات الأولية، يبلغ إنتاج اللاذقية من الحمضيات نحو 487 ألف طن، وطرطوس نحو 153 ألف طن، ليكون اجمالي الإنتاج نحو 640 ألف طن.

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