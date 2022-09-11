حالة الطقس 11/9/2022

تحدث المتنبئ الجوي محمد طول لجريدتنا، عن أحوال الطقس في سوريا خلال الأيام القادمة، مشيراً إلى وجود فرصة لهطولات مطرية فوق المناطق الساحلية والشمالية الغربية.

وبيّن طول أن درجات الحرارة اليوم، ستبقى أعلى من معدلاتها بحوالي 2-4 درجات مئوية، والجو صيفي عادي بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، وسديمي في المناطق الشرقية والبادية.

أما الرياح ستكون غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة إلى شمالية غربية في المناطق الشرقية والبادية، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتوقع المتنبئ الجوي أن تستمر درجات الحرارة بالانخفاض إلى حول معدلاتها خلال يومي الاثنين والثلاثاء القادمين في معظم المناطق، والجو صيفياً عادياً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام.

مع وجود فرصة ضعيفة لهطل زخات محلية خفيفة من المطر فوق المناطق الشمالية الغربية والساحلية مساءً ونهار الثلاثاء.

وأضاف طول أن الأجواء سديمية في المناطق الشرقية والبادية، والرياح غربية إلى جنوبية غربية، بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة أحياناً، تتجاوز سرعتها 55 كلم بالساعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.