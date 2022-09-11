ترخيص 416 شركة منذ بداية العام الجاري منها شركة مساهمة برأس مال 250 مليار ليرة

كشف مدير الشركات في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك زين الصافي عن توجه واسع لدى المستثمرين نحو الأنشطة المتعلقة بالطاقة البديلة ومستلزماتها، والتي شكلت نسبة كبيرة من عدد الشركات المرخصة منذ بداية العام الجاري والبالغة 416 شركة جديدة حتى الشهر الماضي، لافتاً إلى ارتفاع رأسمال الشركات على اختلاف أنواعها.

وبالتفاصيل بين الصافي أن عدد الشركات المحدودة بلغ 336 شركة من إجمالي الشركات المرخصة، وعدد المحدودة ذات الشخص الواحد 65 شركة، والمساهمة 15 شركة.

ولفت الصافي إلى إقبال المستثمرين على القطاع الصناعي حيث تم ترخيص 43 منشأة صناعية، آملا بمزيد من التوسع في استقطاب الاستثمارات، ورواد الأعمال لما في ذلك من دعم وتعزيز للاقتصاد الوطني والصادرات والقطع الأجنبي، وتمكين الاقتصاد الوطني وفتح فرص العمل.

وبين الصافي أن رأسمال شركة مساهمة واحدة وصل إلى 250 مليار ليرة، وبلغ رأسمال ثلاث شركات مساهمة كبرى نحو 100 مليار ليرة سورية لكل منها.



أما بالنسبة للشركات محدودة المسؤولية فقد تراوح رأسمال الشركات المرخصة في المجال بين مليار ليرة سورية، و500 مليون ليرة، وصولاً إلى 50 مليون ليرة سورية لصاحبة أقل رأسمال منها.

وأكد الصافي على تسهيل إجراءات ترخيص الشركات بما لا يتعارض مع المعايير والقوانين الناظمة، مع التركيز على حقيقة جدية الشركة وملاءتها المالية، وعدم تورطها في مخالفات قانونية أو ممارستها واحداً من الأنشطة المحظورة، التي تؤدي إلى شطب ترخيصها مباشرة.

واعتبر الصافي أن واقع ترخيص الشركات والأنشطة التي يتم العمل عليها، فضلاً عن ارتفاع قيمة رأس المال بأضعاف القيمة المطلوبة لإجراءات الترخيص، يعكس نضوج واقع الاستثمار، والإنتاج، وتراجع المنشآت الوهمية أو غير الحقيقية والتي كان يتم ترخيصها لغايات مختلفة، لافتاً إلى أن الوزارة تلاخق وتتابع الشركات غير الملتزمة، وغير الحقيقية بشكل مستمر، وتتأكد من واقع قطاع الأعمال في مختلف القطاعات.



البعث