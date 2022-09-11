روسيا تعلن تصفية إرهابي كبير بـ "النصرة" في سوريا

أعلنت روسيا، السبت، تصفية سراج الدين مختاروف قائد " كتيبة التوحيد والجهاد "، في ضربة جوية نفذتها في محافظة إدلب.

وجاء في بيان لـ" المركز الروسي للمصالحة في سوريا "، أن الضـربة أسفرت عن "مقتـل 20 من قيادي جبهة النـصرة، بينهم سراج الدين مختاروف"، والملقب بـ"أبو صلاح الأوزبكي".

وأضاف البيان: "مختاروف ضالع في تنظيم اعتـداءات إرهابية على القوات السورية، ومواقع البنية التحتية المدنية في سوريا".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت أن طائراتها الحربية دمرت معسكراً تستخدمه "النصرة" في قرية "الشيخ يوسف" بمنطقة حارم شمالي إدلب، مؤكدة القـضاء على أكثر من 120 مسلـحاً، وتعطيل أربع نقاط مراقبة للطائرات المسيرة.

وأضافت الوزارة أن الغارات دمـرت قاذفات صواريخ ونحو 20 طائرة مسيّرة مصنعة يدوياً، مشيرةً إلى أنه تم إعدادها لتنفيذ هجمات على أهداف القوات الروسية في سوريا.

من هو "مختاروف"؟

في عام 2018 أصدرت محكمة في موسكو مذكرة اعـ.ـتقال غيابياً بحق "مختاروف"، والمتهم بأنه العقل المدبر للتفجير الانتحاري الذي ضرب محطة مترو في مدينة سان بطرسبورغ في 3 نيسان 2017.

ويعتبر "مختاروف" وهو من أصول قرغيزية، زعيم تنظيم "جماعة التوحيد والجهاد"، والتي كانت سابقاً إحدى تشكيلات "جبهة النصرة"، لتنفصل عنها فيما بعد، وتبقى ككيان عسكري مستقل، في إدلب.

وهو مؤسس كتيبة "الأوزبك" منذ أن وصل إلى شمال سوريا في عام 2015.

يبلغ "مختاروف" من العمر 30 عاماً، وهو ملاحق من قبل "الإنتربول" الدولي، بتهمة هجمات إرهابية وتزوير وعبور الحدود بطرق غير شرعية.

وبينما يصنف من جانب موسكو على قوائم "الإرهـاب" كانت الولايات المتحدة قد صنفته أيضاً مع جماعته، في آذار 2022، بسبب ارتباطه بتنظيم "القاعدة".