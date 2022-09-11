رواتب مرتزقة الائتلاف لم تصل من قطر!؟

قالت صحيفة المدن اللبنانية إن أعضاء "الائتلاف السوري المعارض" لم يتلقوا رواتبهم حتى الآن، التي تصل من قطر عبر الأقنية التركية الرسمية، ما أثار مخاوف لديهم من تغير التعاطي معهم.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه المرة الثانية خلال شهرين، التي يتأخر فيها وصول الرواتب،

وأضافت أن الأمر بينما لا يعبر عن تغير قطري في التعاطي مع الملف السوري ، فإنه يعبر عن توجه تركي جديد، يتوافق مع تصريحات أنقرة الداعية للتواصل مع الدولة السورية.

وأبرزت الصحيفة معطيات تؤكد الموقف التركي الجديد، ناقلة عن مصادر، قولها إن تركيا غير راضية عن أداء الائتلاف، ورئيسه سالم المسلط بالتحديد.

وتضيف المصادر أن ما أثار حفيظة المسؤولين الأتراك، خروج المسلط في تسجيل صوتي، ينفي فيه قبوله بحكومة تشاركية في سوريا، رغم أنه أكد الأمر في حوار مع صحيفة "يني شفق" التركية.

كما أن عدم الرضا التركي، ظهر في فشل الائتلاف في إقناع الرأي العام السوري المعارض بالمقاربة الجديدة لأنقرة حيال الملف السوري، كما ظهر واضحاً عدم وجود حاضنة قوية له، ما جعلها تتساءل وبقوة عن مدى نجاعة الاستمرار في الاعتماد عليه بهذا الخصوص.

وتؤكد الصحيفة أن هناك ما يشبه الإجماع على أن التغيير التركي تجاه الملف السوري بات ملموساً، خصوصاً أن خبر افتتاح الائتلاف مكاتب جديدة له في ولايات تركية الذي سرب قبل أيام "غير صحيح"، وأتى بعد يومين من تقارير إعلامية، تؤكد طلب تركيا من الائتلاف الاستعداد لمغادرة أراضيها.

وتشير الصحيفة إلى نقص معلومات الائتلاف في ما يخص السياسة التركية الجديدة، لذلك أصبح يتعامل بتوتر وبطريقة غير مدروسة، مع تخوف الكثيرين من أعضائه من انعكاسات تغير التوجهات التركية عليهم.