وزراء الطاقة في أوروبا منقسمون بشأن الغاز الروسي !

التقى وزراء الطاقة بالمقاطعات في الاتحاد الأوروبي ضمن جلسة طارئة لمناقشة تحديد سقف لسعر الغاز الروسي لكنهم اختتموا الاجتماع دون اتفاق، بحسب مسودة ملخص الاجتماع التي اطلعت عليها وسائل الإعلام، وترجمتها “جريدتنا” نقلاً عن موقع Oil price.

وتمت مناقشة مسألة تحديد سقف لسعر الغاز الروسي، حيث تم الاتفاق على تسليم مقترحات تحديد سقف بحلول منتصف أيلول، مشيرة إلى أن «”هناك حاجة إلى مزيد من العمل” بشأن إمكانية مثل هذا الإجراء الخاص بسقف الغاز».

بينما يبدو أن وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي منقسمون بشأن موضوع تحديد سقف لأسعار الغاز الروسي، ورد أن المجموعة لا تزال ملتزمة بالعمل من أجل إيجاد حل لفواتير الطاقة الباهظة لمواطنيها، مضيفين أن هناك دعماً واسعاً لإنقاذ شركات المرافق من الظروف الاقتصادية الصعبة.

وتشمل التدابير الأخرى التي ناقشتها المجموعة فصل سعر الغاز عن مصادر الطاقة الأخرى الأقل تكلفة.

وستعمل المجموعة الآن على صياغة مقترحات لكيفية عمل سقف لسعر الغاز الروسي، على الرغم من أن البعض في المجموعة أعرب عن وجود حاجة ملحة لمثل هذا الاتفاق والإجراء المطلوب اللاحق.

على سبيل المثال، قال وزير الصناعة التشيكي جوزيف سيلكيلا: «نحن في حرب طاقة مع روسيا.. علينا أن نرسل إشارة واضحة مفادها أننا سنفعل كل ما يلزم لدعم أسرنا واقتصاداتنا».

وتشمل الدول التي تدعم سقف الأسعار دول البلطيق – التي لا تعتمد على الغاز الروسي مثل بعض الدول الأخرى التي تبتعد أكثر عن استخدام أي إجراء من شأنه إثارة غضب روسيا.

وأشارت مسودة اقتراح اطلعت عليه رويترز إلى أنها ستحد من عائدات المنتجين (الفحم والرياح والطاقة النووية) عند 200 يورو لكل ميجاوات ساعة.