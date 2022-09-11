إيران تحتجز سفينة تهـريب وقود أجنبية جديدة في مياه الخليج

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، احتجاز سفينة أجنبية في الخليج، كانت في طريقها لتهـريب 757 ألف لتر من وقود الديزل خارج البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أنه تم تسليم أفراد طاقم السفينة السبعة الذين لم يُكشف عن هويتهم، وهم أجانب، إلى السلطات القانونية، دون الخوض في تفاصيل جنسية السفينة أو طاقمها.

ونقلت الوكالة عن قائد المنطقة الثانية للقوات البحرية للحرس الثوري رمضان زيراهي، قوله إن السفينة كانت تهدف لنقل وتوصيل شحنة الوقود إلى دول أخرى.

وأشار رمضان إلى أنه تم احتجاز السفينة على بعد 60 ميلا قبالة سواحل إيران، كاشفاً أن قيمة الديزل المحجوز تقدر بنحو 222 مليار ريال.

وأوضح رمضان أن هدف مكافحة ظاهرة التهـريب البحري، وخاصة التهريب المنظم للوقود، من أولويات سـلاح البحرية في دعم الإنتاج الوطني وديناميكيات الاقتصاد.

ولفت مضان إلى أنه منذ آذار/مارس الماضي، ضبطت قوات هذه القيادة في الخليج مليون و555 ألف لتر من الديزل بقيمة 400 مليار ريال، واعتقلت 24 مهرباً وسلمتهم للسلطات القضائية.

وغالباً ما تعلن القوات الإيرانية توقيف سفن صغيرة وقوارب تهـرب الوقود في منطقة الخليج، التي يمر عبرها قسم كبير من إنتاج النفط العالمي.

وتكافح إيران، التي تمتلك بعضاً من أرخص أسعار الوقود في العالم، تهريب الوقود المتفشي عن طريق البر إلى الدول المجاورة، وعن طريق البحر إلى دو الخليج.