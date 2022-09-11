هجـوم سيبراني جديد يستهدف ألبانيا.. وإيران أول المتّهمين

أعلنت وزارة الداخلية الألبانية، اليوم السبت، أنها تعرضت لهجـوم إلكتروني جديد استهدف مواقعها، بعد ثلاثة أيام من قرار البلاد قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران.

وأوضحت الوزارة أن الأنظمة المعلوماتية للشرطة الوطنية تعرضت الجمعة لهجوم الكتروني، نفذته الجهات نفسها التي هاجمت سابقاً أنظمة الخدمات العامة والحكومية في البلاد، وفقاً لوكالة" فرانس برس".

وأشارت الوزارة ألى أن سلطات البلاد وضعت السلطات الأنظمة المعلوماتية لمراقبة الموانئ البحرية والجوية والمعابر الحدودية، خارج الخدمة، بغية تحييد العمل "الإجرامي" وضمان أمن الأنظمة.

وندّد رئيس الوزراء الألباني إيدي راما في تغريدة عبر حسابه في "تويتر"، الهجوم سيبراني جديد، مشيراً إلى أن من ارتكبه هم المهاجمون أنفسهم الذين سبق أن دانتهم الدول الصديقة والحليفة لبلاده، على حد قوله.

وأعلنت الولايات المتحدة، الجمعة الماضي، فرض عقـوبات على وزارة الاستخبارات والأمن الوطني الإيرانية والوزير المسؤول عنها إسماعيل خطيب.

جاء ذلك بعدما زعمت ألبانيا في السابع من أيلول/سبتمبر الجاري، أن إيران تقف وراء هجوم سيبراني غير مسبوق، استهدف البنى التحتية الرقمية لحكومة الألبانية.

من جهتها، دانت طهران "بشدة" العقوبات الأمريكية الجديدة، معتبرةً أن قرار ألبانيا قطع العلاقات الدبلوماسية استند "إلى مزاعم لا أساس لها وذات دوافع سياسية".

واعتبرت إيران أن المزاعم الألبانيا بخصوص الهجوم السيبراني على أنظمتها لا أساس لها من الصحة، داعيةً ألبانيا لإجراء تحقيقات "نزيهة" فيما يتعلق بتلك القضية.