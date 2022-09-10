غرامة 2000 ليرة على نابش القمامة طفلاً كان أو بالغاً ومصادرة لأدواته!
أكد مدير العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمود دمراني:
- أنه يتم التعامل مع نباشي القمامة وفقا للقانون رقم 49 الخاص بالنظافة وللأسف الغرامة بحق نابش القمامة إن كان طفل أو بالغ تبلغ 2000 ليرة سورية بعد ما تم التعديل عليها، لافتا إلى وجود صعوبة في ملاحقة هذه الظاهرة كونهم يعملون في أوقات حرجة بمنتصف الليل والظهيرة، كما تقوم المحافظة باتخاذ إجراءات كمصادرة معدات النابشين من الأكياس والدراجات وغيرها.
- ولفت دمراني إلى وجود استغلال للأطفال في تنظيمات أشبه بعصابات منظمة تمتهن التسول، وهناك رقم ساخن مخصص للإبلاغ عن أي حالة تسول، حيث بمجرد الإبلاغ تنطلق مجموعة مختصة ويتم التعامل معهم ويحال المتسول للمحكمة، كما يتم وضع الأطفال إما بجمعية حقوق الطفل أو جمعية دفى للفتيات الجانحات ليتم إعادة تأهليهن.
- وقال مدير العمل ضمن برنامج حوار على النار إن عمالة الأطفال لم تكن بهذه الصورة بل كانت مقتصرة على الصيف والعطل، لكن الحصار الاقتصادي وما نتج عنه من تراكمات بشكل ملحوظ رفع من نسبها، علماً أنه حاليا لا يوجد رقم دقيق للأطفال الموجودين بسوق العمل
ميلودي إف ام
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