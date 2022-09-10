المستهلك المحلي يعرِض عن شراء الفستق الحلبي

أكد مدير مكتب الفستق الحلبي في وزارة الزراعة جهاد المحمد، أن 50% من إنتاج مادة فستق الحلبي يمكن تصديرها إلى الخارج، ليس بسبب الوفرة، وإنما لتغير أولويات المواطنين الاستهلاكية.

وبيّن المحمد أن تقديرات إنتاج الموسم الحالي من الفستـق الحلبـي تتراوح ما بين 40- 50 ألف طن، مشيراً إلى الإنتاج منخفض نوعاً ما عن الموسم الماضي، لأسباب أهمها الجفاف الذي حصل خلال العامين الماضيين.

وأضاف في تصريح صحفي، أن ظاهرة المعاومة، وكذلك قلة المحروقات والأسمدة والمبيدات الحشرية وارتفاع أسعارها في السوق السوداء وغيرها من مستلزمات الإنتاج، كلها أسباب لعبت دوراً في انخفاض الإنتاج.

وبالعودة إلى تصدير الفستـق الحلبـي لهذا العام، أوضح المدير أن التصدير مستمر ذلك لأنّ الاستهلاك المحلي للفستـق الحلبـي يتراوح ما بين 20-25 ألف طن، أي أن هناك فائض للتصدير، لافتاً إلى أن سعر الكيلو من الفستـق الحلبـي الأخضر يتراوح بين 15- 23 ألف ليرة حسب الجودة والنوعية .

وختم المحمد قائلاً: «كلما تم تقديم تسهيلات للفلاحين من خلال توفير مستلزمات الإنتاج وغيرها، زادت زراعة محصول الفستق الحلبي في البلاد وأصبحت أكثر سهولة وإنتاجاً للمزارعين».