الأمن الجنائي يستكمل التحقيقات بانهيار مبنى الفردوس

أحالت اللجنة المشكلة للكشف عن ملابسات حادثة انهيار مبنى الفردوس القديمة تقريرها إلى الأمن الجنائي لمتابعة التحقيقات.

يشار إلى أنه وكخطوة أولى تم توقيف تاجري البناء /م .عبوده تولد 1977/ و/ ع – عبوده تولد 1979 / ، أعقب ذلك إحالة تقرير اللجنة النهائي إلى فرع الأمن الجنائي الاستكمال التحقيقات اللازمة وفق الأصول، واتخاذ الاجراء القانوني المناسب بحق العاملين المقصرين في أداء واجبهم في الرقابة أو قمع المخالفة، وكل من تثبت مسؤوليته عن المخالفة سواء كان مالكاً او حائزاً أو متعهداً أو مشرفاً أو دارساً للبناء أو قائماً بالتنفيذ، وذلك استناداً إلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 40 لعام 2012 وتعليماته التنفيذية.

وكانت اللجنة أكدت في تقريرها أن الصور الجوية للبناء توضح تم تشييده في النصف الثاني من عام 2020 ،فيما أوضح التقرير أن البناء مبني بدون ترخيص وإشراف ودراسة، ويقع ضمن منطقة مخالفات جماعية وأن العناصر الحاملة للبناء مكونة من البلوك المفرغ، وهو مخالف لاشتراطات الكود العربي السوري للبناء.

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