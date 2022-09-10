توقيف ( 12 ) تاجر ومروج مخدرات بدمشق 

10-09-2022

توقيف ( 12 ) تاجر ومروج مخدرات بدمشق 

نتيجة الاستمرار في ملاحقة تجار المواد المخدرة ومروجيها تمكن فرع مكافحة المخدرات في دمشق وخلال الفترة مابين 2022/8/14 ولغاية 2022/9/3م من توقيف  ( 12 ) شخص من تجار ومروجي المواد المخدرة في دمشق وريفها، وفق الآتي:

• توقيف تاجر مخدرات والعثور بحوزته على كمية / 49 / حبة كبتاغون مخدرة، وبتفتيش منزله عثر فيه على كمية/ 33 / غرام من مادة الهيروئين المخدر من منزله، والعثور بحقه على /  16 / إذاعة بحث بجرم مخدر وسرقة.

• توقيف ثلاثة أشخاص ومصادرة كمية ثلاثة كيلو وخمسة وعشرون غرام من مادة الحشيش المخدر وكمية واحد غرام هيروئين مخدر، وكمية / 23 / ثلاثة وعشرون حبة بيوغابلين مخدرة، وكمية / 45 / خمسة وأربعون حبة مخدرة نوع ترامادول.

• توقيف ثلاثة أشخاص أثناء حيازتهم وترويجهم واتجارهم بكمية / 1 / كغ واحد كيلو غرام من مادة المارجوانا المخدرة.

• توقيف تاجر مخدرات في محلة (دوما) أثناء حيازته وترويجه كمية / 315 / ثلاثمائة وخمسة عشر غرام من مادة الهيروئين المخدر وكمية / 1400 / حبة كبتاغون مخدرة، وكمية / 10 / غرامات كريستال مخدر.

• توقيف شخص أثناء حيازته وترويجه كمية/ 6 / كغ ستة كيلوغرام من مادة الحشيش المخدر.

• توقيف ثلاثة أشخاص ومصادرة كمية اثنان كيلو وثلاثمائة وخمسون غرام من مادة الحشيش المخدر وكمية / 2000 / ألفين حبة كبتاغون مخدرة، وكمية / 14 / أربعة عشر غرام كوكائين مخدر.

بلغت الكميات المصادرة من المقبوض عليهم  ( 9.025 ) تسعة كيلو وخمسة وعشرون غرام من مادة الحشيش المخدر، و/ 3517 / ثلاثة آلاف وخمسمائة وسبعة عشر حبة مخدرة من أنواع مختلفة، و/ 349 / غرام من مادة الهيروئين المخدرة، و/ 1 / واحد كيلوغرام مارجوانا.

ومازالت الجهود مستمرة في ملاحقة تجار ومروجي المواد المخدرة.

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