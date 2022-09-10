القبض على سعودي ينهي حياة سوري بالشارع

10-09-2022

القبض على سعودي ينهي حياة سوري بالشارع

وثق مقطع فيديو لحظة طعن مواطن سعودي لمقيم سوري، في الشارع بمدينة الرياض إثر خلافات بينهما، وتداول نشطاء التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو، مؤكدين استنكارهم لمثل هذه الجرائم والاستهتار بحياة الآخرين.

وظهر في المقطع مواطن سعودي يقوم بطعن مقيم في شارع عام، وعلى مرأى من المارة.

من جانبها، باشرت دوريات الأمن بمنطقة الرياض بلاغاً عن تعرض مقيم من الجنسية السورية للطعن بسـلاح أبيض من مواطن لخلاف بينهما ما أدى إلى وفاته.

جرى ضبط الجاني واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

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