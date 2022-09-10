تحذير من استخدام تطبيق على الهواتف المحمولة

حذرت الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة جميع المواطنين السوريين من استخدام تطبيق WIGLE WIFI على هواتفهم المحمولة المستخدمة ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية.

حيث أوضحت الهيئة في بيانا لها أن خطورة التطبيق تكمن في جمع معلومات عن كافة الإشارات اللاسلكية الشبكية ومواقعها الجغرافية، والمنشآت التي تستخدم هذه الإشارات اللاسلكية، مشيرة إلى أن التطبيق يشكل أداة اختراق للهواتف المحمولة والشبكات اللاسلكية المتصلة بها.

كما طالبت الهيئة جميع المواطنين بمختلف شرائحهم وأماكن تواجدهم بالوعي والتعامل بجدية مع هذا التحذير وعدم استخدام هذا التطبيق المحظور أو نشره تحت أي ظرف أو مبرر أو التعامل مع الأطراف المشغلة أو التي قد تستفيد من استخدام هذا التطبيق ضمن الشبكة السورية.

ونوهت الهيئة في بيانها إلى ضرورة عدم الإنجرار خلف الأصوات التي تحاول التقليل من شأن التحذيرات الأمنية التي تطلقها الهيئة، مشددة على أن الأمن المعلوماتي هو مسؤولية جماعية تتحقق بتضافر كافة الجهود مهما صغرت.

وبحسب الهيئة فإن هذا التطبيق يعرض مستخدمه للمساءلة القانونية كونه أداة للإضرار بالدولة ومنشآتها ومواطنيها.