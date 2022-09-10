4 قتلى في «سطو مسلّح» شمال لبنان

قضى أربعة أشخاص جرّاء إطلاق النار داخل محل لبيع الهواتف في منطقة التل في طرابلس شمال لبنان، بعد عملية "سطو مسلح" أطلق خلالها مجهولون النـار في اتجاه عدد من الأشخاص.

وفي التفاصيل بحسب ما ذكرت وسائل إعلام لبنانية، فإنّ مجهولين دخلوا إلى محل لبيع الهواتف الخليوية لصاحبه محمود خضر الذي كان بجانبه عدد من أصدقائه، وحاولوا السطو على محتويات المحل بقوة السـلاح حيث كانوا يحملون رشاشات حـربية وقنابل يدوية.

وواجه صاحب المحل ومن معه الشخص الملثم الذي حاول تهـديدهم بهدف السرقة، وبدأ تبادل لإطلاق النـ.ـار بينهم وبين المهـ.ـاجمين، وأسفر ذلك عن مقتـ.ـل شخصين من داخل المحل هما محمد الحصني وعمر الحصني، ومقتـ.ـل أحد المهاجمين ويدعى خالد عبدالمجيد، فيما أصيب صاحب المحل محمود خضر الذي توفي لاحقاُ متأثرا بإصابته.

وحضرت قوة من الجيش اللبناني إلى المكان، وفرضت طوقاً أمنياً وقامت بتفحير قنبلة كانت ألقيت أمام المحل، فيما سيّرت القوى الأمنية دوريات، وأقامت حواجز تفتيش في محيط موقع الحادث.

بدوره، تابع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي الحادث، وأجرى سلسلة اتصالات بوزير الداخلية بسام مولوي وقائد الجيش العماد جوزيف عون والقادة الأمنيين.

وشدد ميقاتي "على ضرورة ضبط الوضع وزيادة الاجراءات الأمنية وعدم السماح لأيّ كان بالعبث بأمن طرابلس وسلامة ابنائها".

قطع طرقات

شهدت بعض المناطق في طرابلس توترات نتيجة الحادث وخرج بعض الشبان في ​منطقة جبل محسن​ بمسيرة​ غاضبة تخللها إطلاق للرصاص، وذلك استنكارا ورفضاً للحادثة التي جرت في محل ابن الجبل محمود خضر.

وقال موقع "النشرة" اللبناني إن عدداً كبيراً من الشبان ينتشرون في الشوارع وسط إقفال كل الطرقات المؤدية إلى جبل محسن من قبل القوى الأمنية.