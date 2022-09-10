جنرال أمريكي يتحدث عن أهوال مخيم الهول الذي ترعاه واشنطن

حذّر الجنرال مايكل إريك، من القيادة المركزية الأمريكية، من "كارثة إنسانية وأمنية" في مخيم الهول الواقع في شمال شرق سوريا، مؤكدا أن الأزمة هناك تتطلب حلاً دولياً، كما تتطلب من المجتمع العالمي أن ينظر إلى هذه المشكلة بتعاطف.

وخلال زيارته إلى المخيم، الجمعة، أشار القيادي العسكري الأمريكي، إلى أن عملية واسعة النطاق ستجعل المخيم أكثر أماناً لجميع السكان، مؤكداً أنه رأى بالفعل أعضاء من تنظيم "داعش" يحتجزون نساء وفتيات مستعبدات بالسلاسل داخل المخيم، ويعذبون سكان المخيم، ويسعون إلى نشر أيديولوجيتهم بينهم، بحسب بيان للقيادة المركزية الأمريكية.

وأضاف إريك أن معظم السكان يسعون للهروب من التنظيم، لذلك من الملح أن يتم إعادة السكان إلى بلدانهم الأصلية وإعادة تأهيلهم ودمجهم إذا لزم الأمر، مؤكداً أنه لا يوجد حل عسـ.ـكري للتهديد الذي يمثله المخيم.

ويضم مخيم الهول السوري ما يقرب من 56 ألف ساكن، أكثر من 90% منهم من النساء والأطفال، وأن ما يقرب من نصف سكان مخيم الهول من العراق.

ويخضع "الهول" لسيطرة ميليشيا "قسد" التي حاولت عبر السنوات الماضية استغلال المخيم سياسياً، لدعم أجندتها الانفصاالية واتخاذ المحتجزين فيه ورقة للمساومة مع العديد من الدول.

ويشهد المخيم حالة من الفوضى وانتشار السـ.ـلاح وعمليات قتل يومية، حيث تستغل "قسد" تلك الحالة لتصفية كل من يعارضها داخل المخيم، بحجة الانتماء للتنظيم.

كما تؤكد مصادر في المنطقة الشرقية أن هناك شبكات تدار بشكل سري من "قسد" لتهريب نساء أجنبيات من داخل المخيم مقابل مبالغ مالية كبيرة.