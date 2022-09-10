كم تبلغ ثروة إليزابيث الثانية ؟

قدّرت مواقع اقتصادية ثروة ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية بحوالي نصف مليار دولار، تتوزع بين عقارات ومجموعات فنية ومجوهرات.

وبحسب موقع "فوربس"، فإن الملكة الراحلة جمعت أصولاً بقيمة 500 مليون دولار خلال حياتها وذلك عبر استثماراتها إلى جانب مجموعات فنية ومجوهرات وأصول عقارية مثل قلعة بالمورال.

كما ورثت الملكة ثروة هائلة، تقدر بـ 70 مليون دولار "معفية من الضرائب" عن الملكة الأم عند وفاتها في 2002.

ومن المقرر انتقال معظم أصولها الشخصية إلى الملك تشارلز، الذي سيكون معفياً أيضاً من دفع أية ضرائب على التركة، بحسب "فوربس"

إمبراطورية مالية قيمتها 28 مليار دولار

على الرغم أن احتساب ثروة الملكة يبدو أمراً بسيطاً إلا أنه أكثر تعقيداً في واقع الأمر، إذ أن ثروة الملكة ما هي إلا جزء صغير من إمبراطورية تبلغ قيمتها 28 مليار دولار.

الملكة إليزابيث كانت تتسلم دخلها من صندوق دافعي الضرائب المعروف باسم المنحة السيادية، والتي تُدفع سنوياً للعائلة المالكة.

مبلغ المنحة بلغ 86 مليون إسترليني في 2021 و2022، وتم تخصيص تلك الأموال للسفر الرسمي وصيانة الممتلكات وتكاليف التشغيل أو الصيانة في قصر باكنغهام.

وبحسب "فوربس" يمتلك النظام الملكي أصولاً عقارية تقترب قيمتها من 28 مليار دولار لكن لا يمكن بيعها.

ومن بين تلك الأصول ما يعرف بـ"كراون إستيت"، وهي مجموعة من الأراضي والممتلكات في المملكة المتحدة التي تنتمي إلى العاهل البريطاني ككيان وحيد، وتبلغ قيمته 19.5 مليار دولار.

وقصر باكنغهام الذي يبلغ قيمته 4.9 مليار دولار، ودوقية كورنوال بقيمة 1.3 مليار دولار.