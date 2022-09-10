لقاء قريب بين بوتين وأردوغان

كشفت الرئاسة الروسية "الكرملين" عن تجهيزات تجري الآن لتنظيم لقاء مرتقب بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أوزبكستان الشهر الحالي.

جاء ذلك خلال تصريحات للمتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، حول قمة منظمة شنغهاي للتعاون، التي ستُعقد في مدينة سمرقند الأوزبكستانية، يومي 15 و16 أيلول الجاري.

وقال "بيسكوف" إنّ الاجتماع المرتقب بين الرئيسين سيعقد في سمرقند، مضيفاً: "اجتماع بوتين - أردوغان ممكن وضروري ويتم التحضير له حالياً، إذ أن وقت هذا الاجتماع قد حان، ونحن نرى بأن اتفاقيات الحبوب في إسطنبول يتم تنفيذها".

وأشار "بيسكوف" إلى أن "القضية الأولى التي سيناقشها بوتين وأردوغان ستكون اتفاقية شحن الحبوب"، إضافةً إلى مسألة دخول المواد الغذائية والحبوب الروسية إلى الأسواق الدولية".

وأضاف متحدّث الكرملين أنّ الاتفاقية تعمل لصالح الدول الغنية، موضحاً: "كما نرى أن هذه المطابقة لا تقدم أي فائدة للدول الفقيرة لأن سفينتين فقط يتم إرسالهما إلى هذه البلدان".

يشار إلى أن الرئيسين التقيا في مطلع شهر آب الفائت، حيث زار الرئيس التركي مدينة سوتشي الروسية، والتقى بنظيره الرئيس الروسي في زيارة استمرت ليوم واحد.



ورافق أردوغان وزراء الخارجية والدفاع مولود جاويش أوغلو وخلوصي أكار، إضافة إلى رئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان، ورئيس دائرة الاتصال في رئاسة الجمهورية فخر الدين ألطون.