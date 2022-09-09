الكشف عن ملابسات جريمة حصلت في منطقة السيدة زينب بريف دمشق

وقعت جريمة قتل في منطقة السيدة زينب حيث دخل شخصين مجهولين لمنزل عائلة بقصد السرقة وقاما بطعن الأم وولديها عدة طعنات حتى فارق أحدهما الحياة متأثراً بإصاباته.

وعلى الفور أرسلت دورية من شرطة ناحية ببيلا ومركز شرطة السيدة زينب ومركز الأمن الجنائي في السيدة زينب إلى المنزل المذكور، وتم نشر الدوريات في المنطقة المجاورة للمنزل بحثاً عن القـ.اتل حيث تم العثور عليه مختبئاً داخل منزل مهجور وعليه آثار دماء وتبين أنه يدعى (حسين . ج) وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه بالاشتراك مع شخص يدعى (هادي . ش) على طعن المذكورين بعد دخولهما إلى المنزل بالاتفاق مع صديقته المدعوة (ريم . ب) ابنة المصابة، والتي قامت بتسهيل دخولهما إلى المنزل من خلال ترك الباب مفتوح ووضع مادة منومة لوالدتها وشقيقيها في العصير، وذلك من أجل السرقة،حيث استيقظت الأم أثناء قيامهما بالسرقة وبدأت بالصراخ عليهما فأقدما على طعـ.نها عدة طعـ.نات وعندما استيقظ ابنها (وائل) على صوت الصراخ قاما بطعـ.نه عدة طعـ.نات أيضاً وتشـاجرا مع شقيقه (جود) وأقدما سويةً على طعـ.نه بأنحاء مختلفة من جسده عدة طعـ.نات ثم هربا بمساعدة المدعوة (ريم)، والتي أُلقي القبض عليها وعلى المدعو (هادي . ش)، وبالتحقيق معهما اعترفا بما ذكر.

تم مصادرة أدوات الجريمة، ومازالت التحقيقات مستمرة معهم وسيتم تقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.

وزارة الداخلية السورية