عقوبات أمريكية جديدة على طهران

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الخميس، أن الولايات المتحدة ستفرض على الحرس الثوري الإيراني وعدد من الشركات الإيرانية سلسلة عقوبات بسبب تزويد روسيا بمسيرات حربية، بحسب وسائل إعلام أمريكية.

ونقل البيان عن مساعد وزير الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، براين نيلسون، قوله إن "الولايات المتحدة تعتزم بصرامة تطبيق كل عقوباتنا المفروضة على روسيا كما على إيران، ومحاسبة كل من اختار، على غرار إيران، دعم روسيا في حربها ضد أوكرانيا".

وإضافة إلى الحرس الثوري، ستستهدف العقوبات الأمريكية "العديد من الشركات الضالعة في عمليات البحث والتطوير وإنتاج الطائرات المسيرة الإيرانية، فضلا عن الشركة الإيرانية المكلفة نقل هذه المسيرات إلى روسيا".

والعقوبات التي تعتزم واشنطن فرضها على هذه المؤسسات تنص خصوصا على تجميد كل أصولها وممتلكاتها في الولايات المتحدة.