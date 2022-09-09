48.5 مليون ليرة غرامات لتجار قمح ومخبز بحماة
ضبطت حماية المستهلك بحماة اليوم، حيازة 7.7 أطنان من القمح المحلي بقصد الاتجار بها، ونظمت 3 ضبوط بحق الحائزين "ح.حمادة ، ع.حمدو ، ل.ديوب"
وغرمتهم بـ 46 مليون ليرة.
كما ضبطت وجود حشرات في الخبز المنتج بمخبز الخالدية، الذي ترتع فيه الحشرات بسبب الإهمال، ونظمت ضبطاً بحق صاحبه.
وبيَّنَ مدير التجارة الداخلية بحماة رياض زيود لـ "الوطن أون لاين" ، أن الدوريات نظمت أيضاً ضبطاً بمخالفة نقص وزن ربطة الخبز بمقدار 135 غ، بحق مخبز البحوث العلمية، وغرمت مستثمراً بنحو 2.5 مليون ليرة، وضبطاً بحق مخبز صوران الآلي لإنتاج وتوزيع خبز سيئ الصنع، وضبطين بمخالفة التعامل بمواد غذائية مجهولة المصدر بحق"م.الحسين ، أ.الأسعد"، وضبطاً بمخالفة حيازة واستخدام أسطوانات غاز منزلي لغير الغاية المخصصة بحق" أ.صعب"، وضبطاً لعدم منح فواتير بالجملة للمواد الغذائية بحق ع.الحسين، و3 ضبوط بمخالفة التعليمات الناظمة لتنظيم المهن بحق تجار سوق الهال بحماة " ح.مدللة ، هـ .كرءة ، ش.قندقجي ".
الوطن
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