سويسرا تعاقب مواطنيها بالسجن أو الغرامة لمن يرفع التدفئة فوق 19 درجة

تعتزم سويسرا فرض عقـوبات على المواطنين الذين لا يلتزمون بالقواعد الجديدة المفروضة لتنظيم استخدام الغاز هذا الشتاء، وسط أزمة الطاقة المتزايدة في أوروبا، واستعداداً لشتاء قد يكون قاسياً حسب وصف العديد من القادة الأوروبيين.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة Blick اليومية السويسرية، فقد يواجه الأشخاص الذين ينتهكون اللوائح الجديدة غرامات أو حتى عقوبة السـجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.

بموجب القواعد الجديدة في سويسرا، يمكن رفع درجات الحرارة في المباني ذات أنظمة التدفئة بالغاز إلى حد أقصى 19 درجة مئوية، ويمكن تسخين المياه حتى 60 درجة مئوية، بينما يجب أن تظل حمامات الساونا والمسابح باردة.

وقال التقرير إن هذه جزء من الإجراءات المنصوص عليها في القانون الاتحادي بشأن الإمداد الاقتصادي الوطني، الذي تشير إليه الإدارة الفيدرالية للشؤون الاقتصادية «EAER» في وثيقة رسمية.

وقال المتحدث باسم وزارة المالية الفيدرالية ماركوس سبورندلي: أن «المعدل اليومي للغرامات يمكن أن يكون 30 فرنكًا سويسريًا على الأقل «30 دولارًا أميركي» و 3000 فرنك سويسري كحد أقصى.

وحسب التقرير يمكن أيضًا معاقبة شركات المرافق إذا تجاوزت عن عمد حصص الغاز الخاصة بها.