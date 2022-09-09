إسرائيل تستدعي سفيرها لدى المغرب

استدعت إسرائيل كبير دبلوماسييها في المغرب، ديفيد غوفرين، الذي يطاله تحقيقٌ ربطته الصحافة الإسرائيلية باتهامات بسوء السلوك الجنسي، حسبما أفاد مصدر دبلوماسي في القدس الخميس.

وأفادت شبكة "كان" الإسرائيلية العامة الاثنين بأنّ وفدا من وزارة الخارجية توجه إلى الرباط للتحقيق في مزاعم الانتهاكات الجنسية، ضدّ رئيس البعثة الإسرائيلية في المغرب ديفيد غوفرين.

وأشارت الصحافة الإسرائيلية إلى أنّ هذه المزاعم تتعلّق باستغلال النساء المحليات والتحرّش الجنسي وجرائم ضد الحشمة، ويركّز التحقيق أيضاً على سلسلة من الاختلاسات المفترضة، وخصوصاً اختفاء هدية أرسلها ملك المغرب لمناسبة ذكرى قيام كيان إسرائيل ولم يتم تسليمها إلى حكومة الاحتلال كما هو معتاد.

وقال مصدر دبلوماسي في القدس لوكالة فرانس برس الخميس، إنه تم استدعاء ديفيد غوفرين من المغرب، وإنه موجود الآن في "إسرائيل"، كما أنه مرتبط بتحقيق قائم.

ورفض هذا المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته، تحديد الطبيعة الدقيقة لهذا التحقيق، بينما لم تعلّق السلطات الإسرائيلية والمغربية على الادعاءات.