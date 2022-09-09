ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات في السودان

أكد المجلس القومي للدفاع المدني بالسودان، أمس الخميس، أن حصيلة ضحايا السيول والفيضانات، ارتفع إلى أكثر من 200 قتيل ومصاب، فيما انهارت آلاف المنازل والمرافق العامة بعدة أنحاء من البلاد.

وحسب بيان رسمي من مكتب الناطق الرسمي باسم المجلس القومي للدفاع المدني، "ارتفع عدد ضحايا السيول والفيضانات بالبلاد إلى:" 117 قتيلاً و 116 مصاباً، فيما انهار أكثر من 10 آلاف من المنازل والمرافق العامة بالبلاد".

ودعت الحكومة السودانية الدول الصديقة لمساعدة السودان في هذه الكارثة الطبيعية التي أدت لنزوح آلاف الأسر من منازلها جراء انهيار منازلها، خاصة في ولايات الجزيرة الواقعة وسط السودان.