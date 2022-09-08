علماء يابانيون يصممون صراصير لتفحص المناطق الخطرة

صمم علماء في اليابان حشرة جديدة هي صرصور "سايبورغ" يتم التحكم فيه عن بعد، ومجهز بوحدة "ميكروية" لاسلكية تعمل بالطاقة الشمسية.

وستفحص الحشرات الجديدة المناطق الخطرة والتي يصعب الوصول إليها كمناطق الإشعاع النووي، حيث سيكون بالإمكان وضع أجهزة استشعار في حقيبة الظهر للحشرة، وعلى سبيل المثال مقاييس جرعات الإشعاع.

وتوفر الوحدة نبضات كهربائية لأقدام الحشرات، لذلك يمكن إجبار "سايبورغ" على الالتفاف إلى اليسار أو اليمين.

وكانت الصراصير التي اشتهرت بقدرتها على النجاة من حرب نووية، مصدر إلهام لعدد من التقنيات في السنوات الأخيرة.