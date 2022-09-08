هيلاري كلينتون تكشف عن موقف حدث معها في روسيا

كشفت المرشحة السابقة للرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون، عن موقف طريف حصل معها إبان تولي زوجها، بيل كلينتون، الرئاسة، وذلك عندما نسيت ابنتها في الكرملين أثناء زيارة إلى روسيا.

وقالت كلينتون في برنامج "The Tonight Show" الذي يقدمه جيمي فالون، عندما سئُلت عن أغرب موقف جمعها بابنتها، تشيلسي، ضمن تحدي "الأم والابنة":

"في إحدى المرات اصطحبناها معنا إلى روسيا، وكنا نجري زيارة رسمية عندما كان بيل رئيسا".

وأضافت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة قائلة: "وكما تعلم هناك الوداع الرسمي وقد ركبنا أنا وبيل في سيارة الوحش الليموزين الكبيرة (السيارة الرئاسية) للتوجه إلى المطار".

وتابعت هيلاري كلينتون بالقول: "لم نكن نعلم أننا نسيناها"، ووسط ضحكات المقدم والجمهور، أضافت: "أعني هل يمكنك تخيل أنني تركت ابنتي الوحيدة في الكرملين، خصوصا مع كل ما يحدث!".

يذكر أن بيل كلينتون كان قد تولى رئاسة أمريكا بين عامي 1993 و2001، خلفا لجورج بوش الأب.