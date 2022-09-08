أمريكا: الناتو قد يفعّل البند الخامس للرد على الهجوم الإلكتروني ضد ألبانيا

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار، إن حلف الناتو، قد يلجأ إلى تفعيل البند الخامس، من معاهدة حلف شمال الأطلسي، للرد على الهجوم الإلكتروني الإيراني ضد ألبانيا.

ونقلت وكالة ”فرانس برس“ عن جان بيار، قولها، إن ”الحلفاء في إطار حلف الناتو، سيتخذون قراراتهم السيادية بشأن كيفية الرد على هذه الهجمات الإلكترونية، بما في ذلك احتمال تفعيل البند الخامس“ من معاهدة حلف شمال الأطلسي.

وأضافت: ”هناك إجراءات متعددة قبل اللجوء إلى هذا البند الذي يفرض على دول الحلف الأطلسي مجتمعة أن ترد على أي هجوم يستهدف إحداها.



وكان البيت الأبيض، أعلن في وقت سابق من يوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة ستتخذ ”تدابير إضافية لمحاسبة إيران“ على خلفية هجوم إلكتروني ضد ألبانيا، الدولة الحليفة لواشنطن ضمن حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي أدريين واتسون في بيان، إن ”الولايات المتحدة تدين بشدة الهجوم الإلكتروني الإيراني ضد حليفتنا في الناتو، ألبانيا“.

وأكدت أنه ”بعد تحقيق استمر أسابيع في ألبانيا إثر هجمات إلكترونية ضخمة حصلت في 15 تموز/ يوليو، خلص الأمريكيون إلى أن الحكومة الإيرانية قادت هذا الهجوم غير المسؤول وأنها كانت المسؤولة عن عمليات قرصنة وتسريب بيانات تلت ذلك“.



واعتبرت أن الهجوم ”يشكل سابقة مقلقة“ مضيفة أن ”سلوك إيران ينتهك القواعد التي تحكم سلوك دولة مسؤولة في الفضاء الإلكتروني في زمن السلم“.

وقطعت ألبانيا الأربعاء علاقاتها الدبلوماسية مع إيران وأخطرت السفارة الإيرانية لديها رسميا بوجوب مغادرة جميع الموظفين الدبلوماسيين والتقنيين والإداريين والأمنيين أراضيها في غضون 24 ساعة.

ويأتي رد الفعل الأمريكي في وقت تتعثر المفاوضات لإحياء الاتفاق الدولي حول النووي الإيراني المبرم عام 2015

المصدر: أ ف ب