07-09-2022
الكشف عن مدينة أثرية في سوريا
أدى انحسار نهر الفرات وانخفاض منسوبه ، للكشف عن معالم مدينة أثرية في ريف الرقة.
وبقيت تلك المدينة مخبئة لعقود نتيجة غمرها بالمياه.
ونشرت شبكات محلية وناشطون تسجيلاً مصوراً لشاب يرصد مدى تراجع تدفق المياه في النهر.
مشيراً إلى أن الانخفاض قارب نحو 7 أمتار.
كذلك ظهر خلال التسجيل تجويفات محفورة بالصخر ظهرت عقب جفاف النهر وتراجع منسوب المياه في المنطقة.
وقالت مصادر أن تلك التجويفات ما هي إلا مقابر أثرية لحضارات غابرة قامت على ضفاف الفرات قبل أن تندثر.
ويظهر أحد التجويفات بوابة بداخلها درج ينتهي إلى تجويفات أصغر.
يبدو أنها عبارة عن مدافن كانت مغمورة بمياه نهر الفرات.
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