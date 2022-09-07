سورية.. تصدير 49 براداً يومياً محملاً بالخضار والفواكه إلى دول الخليج

سجلت الصادرات السورية إلى دول الخليج ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأيام الماضية وفق ما أكده عضو لجنة تجار ومصدّري الخضر والفواكه محمد العقاد.

وأوضح العقاد، أن هناك تحسناً في حركة التبادل التجاري عبر معبر حدود جابر إلى دول الخليج العربي والسعودية والعراق ووصفها بأنها أفضل عن الفترة السابقة.

وأوضح العقاد بأن لدينا يومياً من 40 إلى49 براداً يومياً محملاً بالخضار والفواكه المتنوعة تذهب يومياً إلى دول الخليج ..وأنه بتاريخ 6/9/2022 بلغ عدد البردات التي خرجت من المعبر نحو63 براداً محملة. بـ 1.575 طن من الخضار والفواكه

علماً أنه بتاريخ 6/8/2022 كان هناك نحو 16 شاحنة للتصدير فقط الأمر الذي يؤكد أن التحسن في حركة التصدير أصبح ملحوظاً.، مشيراً إلى أننا نأمل بتحسن أفضل لصادرتنا إلى العراق وإزالة كل العوائق بالنسبة للتصدير ولاسيما بعد تشكيل مجلس الأعمال السوري العراقي، مشيراً إلى أننا بحاجة للتصدير لتأمين القطع الأجنبي باعتباره أمراً مهماً وأساسياً في حركة التجارة والاقتصاد.

وعن حركة البيع والشراء في سوق الهال بيّن العقاد أن حركة البيع تعدّ ضعيفة حالياً رغم أن أسعار معظم السلع والمواد الغذائية في الأسواق المحلية تشهد انخفاضاً باستثناء بعضها التي تشهد ارتفاعات يومية، في ظل عدم قدرة كثير من الأسر على تأمين احتياجاتها، وذكر العقاد أن موسم المكدوس” سيئ ” لهذا العام لأنه ترافق مع افتتاح المدارس التي تعدّ هي الأولوية ،لذلك لا يوجد إقبال على شراء المكدوس مرجعاً السبب لضعف القدرة الشرائية المحلية أمام تذبذب أسعار الصرف.،،. موضحاً أن المبيعات في سوق الهال ليست ثابتة وهي تختلف بين أول الشهر ومنتصفه وآخره.

وعن حركة الأسعار في سوق الهال قال العقاد: إن الأسعار اليوم سجلت تذبذباً حيث سجلت البندورة سعراً يتراوح بين900 /500 / ليرة للنوع أما البطاطا فقد سجلت ارتفاعاً حيث بلغ سعر الكيلوغرام بين 1800 /1200 ليرة و900 ليرة نوع ثانٍ من البطاطا. أما الملفوف فسعره في سوق الهال 900/ ليرة وللمستهلك 1100، و الزهرة فسعرها بين 1200/1450 ليرة. بينما ارتفع سعر الكوسا ليصل إلى 1400 ليرة كذلك الخيار البلدي حيث بلغ سعره بنحو 2000 ليرة والجزر أيضاً سجل السعر نفسه والباذنجان سعره بين 7000/1000 ليرة والتفاح سعره من1500/2000 ليرة ، والقائمة تطول.

وفي السياق ذاته بيّن مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك نضال مقصود : أن ثمة نشرات دورية تصدر عن مديريات حماية المستهلك وهي نشرات ملزمة لكافة الفعاليات ضمن المحافظة الواحدة مع الأخذ في الحسبان المحافظة منتجة أو غير منتجة أو مستهلكة لأن تكاليف النقل والعتالة وغيرها كلها تؤخذ في الحسبان وبالتالي أي نشرة تصدر عن مديريات التجارة الداخلية هي نشرة ملزمة لكافة أصحاب الفعاليات والأهم أن أصحاب الفعاليات شركاء في إصدار نشرات الأسعار الخاصة بالخضار والفواكه، ونشرات البيض والفروج حيث تتم دراسة سعر المادة بناء على واقع السوق وكل مادة على حدة لبيان الكلف الحقيقية، وحسب إذا كانت المادة مستوردة أو منتجة محلياً تدرس تكاليف إنتاجها أو استيرادها بدقة ومن ثم يتم التسعير، مع منحها هامش الربح اللازم موضحاً أن الوزارة أصدرت نشرة أسعار السكر بحضور كبار الموردين والمستوردين للمادة وتمت دراسة التكلفة السعر وفق الأسعار العالمية مضافاً إليها أجور التخليص الجمركي والنقل الداخلي وغيرها

وبناء عليه يكون السعر الصادر عن الوزارة ملزماً لكافة الفعاليات في جميع الأسواق السورية، كذلك الزيت النباتي تمت دراسته وفق الأسعار العالمية للاستيراد الخام وتكاليف التكرير بالمعامل المنتجة محلياً

وبالتالي تتم الدراسة بدقة ضمن لجنة تسعير وإصدار النشرة السعرية الصادرة لكل مادة وتعميمها على كافة المديريات…والأهم حسب مقصود فإن دور الوزارة لن ينتهي هنا، بل لدينا دوريات مراقبة يومية وعلى مدار الساعة لمراقبة الأسواق وإعداد ضبوط بكل من يخالف التعليمات ..

تشرين