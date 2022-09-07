اللاذقية تسجل 10 حرائق في 48 ساعة

أخمد عناصر فوج الإطفاء في اللاذقية عشرة حرائق خلال الساعات الـ 48 الماضية، وسط تحذيرات من عوامل الطقس المساعدة على نشوب النيران.

قائد الفوج المقدم مهند جعفر أكد أنه تمت السيطرة على الحرائق بسرعة استجابة عالية لمنع امتداد الحرائق في أماكن وقوعها، ومنها حرائق أعشاب وقصب في مناطق بابنا بالحفة، ودعتور دمسرخو، والفاخورة، وكرسانا والبصة وصنوبر جبلة.

وأشار جعفر إلى إخماد حرائق زراعية منها مساحات من أشجار الزيتون والليمون في منطقة غنيري بريف جبلة، وحريق حراجي في أشجار السرو بمنطقة وادي جهنم، مشيراً إلى تطويق النيران وإخماد الحرائق قبل امتدادها على مساحات كبيرة.

الوطن