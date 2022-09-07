07-09-2022
حالة الطقس ٧/٩/٢٠٢٢
توالي الحرارة انخفاضها لتصبح حول معدلاتها أو أدنى بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي من الجنوب الشرقي مترافق بتيارات جنوبية غربية معتدلة ورطبة في طبقات الجو العليا.
ويكون الجو صيفي عادي بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع فرصة ضعيفة لهطل زخات محلية خفيفة من المطر فوق المرتفعات الساحلية وسديمي في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.
الرياح غربية إلى جنوبية غربية في معظم المناطق بينما تكون شمالية غربية في المناطق الشرقية والبادية ومعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها الـ 55 كم/سا أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.
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