إخماد حريق على أرض مدينة المعارض القديمة

07-09-2022

إخماد حريق على أرض مدينة المعارض القديمة

أخمد عناصر فوج إطفاء دمشق، فجر اليوم، حريقاً نشب في خيمة مطعم وخيمة محل ضمن مهرجان "الخير خيرك" بمدينة المعارض القديمة بدمشق، وفقاً لوكالة "سانا". 

العميد "داؤد عميري" قائد فوج إطفاء دمشق أكد أنه وفور تلقي بلاغاً بنشوب حريق في خيمتين ضمن مهرجان "الخير خيرك" بمدينة المعارض القديمة توجهت زمرة من فوج إطفاء دمشق للمكان وبالسرعة القصوى وعملت على إخماده وتبريده.

وأوضح العميد "عميري" أن الأضرار الناجمة عن الحريق اقتصرت على الماديات ولم يتم تسجيل إصابات.

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