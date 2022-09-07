اتفاق روسي صيني لدفع توريدات الغاز بالروبل واليوان حصراً

وقعت شركتا "غازبروم" الروسية و"سي أن بي سي" الصينية، اليوم الثلاثاء، اتفاقاً على تحويل مدفوعات الغاز المورد عبر "قوة سيبيريا" إلى الروبل واليوان.

واعتبرت "غازبروم" في بيان عبر" تلغرام"، أن الخطوة ستصبح نموذجاً تحتذي بها الشركات الأخرى، وفقاً لتصريح رئيس الشركة أليكسي ميللر.

وأشارت الشركة إلى أن آلية الدفع الجديدة هي حل مفيد وموثوق ومفيد للطرفين، وسيؤدي إلى تبسيط عمليات التسويات التجارية وإعطاء دفعة لتنمية اقتصادات البلدين.

ووقعت "غازبروم" في شباط/فبراير الماضي، عقداً طويل الأجل مع شركة "سي أن بي سي" الصينية لتوريد الوقود الأزرق عبر المسار الجديد "قوة سيبيريا-2".

وسيسمح ذلك بزيادة صادرات الغاز الطبيعي إلى الصين، وذلكبواقع 50 مليار متر مكعب أخرى سنويا.

وفي وقت سابق، أعلنت "غازبروم" أن إمداداتها من الغاز الطبيعي إلى الصين عبر مسار "قوة سيبيريا" بلغ مستوى قياسي.

وأوضحت الشركة في بيان، أن الشحنات إلى السوق الصينية تجاوزت الأحجام التعاقدية، مشيرةً إلى أن الصين تعمل على زيادة حجم مشترياتها اليومية من الغاز عبر ذلك الخط.

وأفادت الشركة بأن عمليات التوريد تتم في إطار عقد غاز طويل الأجل، بينها وبين وشركة "سي أن بي سي" الصينية.

و"قوة سيبيريا" هو عبارة عن خط أنابيب غاز يهدف لضخ الغاز الطبيعي من الحقول في الشرق الأقصى الروسي إلى الصين، حيث بدأت الإمدادات عبره إلى الصين في أواخر عام 2019.