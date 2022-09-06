بمشاركة سوريا.. روسيا تنظم تدريباً استراتيجياً
يشهد الشرق الروسي تدريباً عسكرياً تنفذه وحدات من القوات المسلحة الروسية بمشاركة وحدات من القوات الأجنبية.
وزارة الدفاع الروسية، أكدت أن القوات المشاركة في التدريب الاستراتيجي “الشرق – 2022” تضم أكثر من ألفي عسكري أجنبي من الصين والهند والجزائر وسوريا وأذربيجان وأرمينيا وبيلاروسيا وقرغيزيا ومنغوليا وطاجيكستان وكازاخستان ولاوس وميانما ونيكاراغوا.
وتتدرب القوات المشاركة في التدريب الاستراتيجي “الشرق – 2022” على القيام بعمليات هجومية ودفاعية. وتتضمن فعاليات المرحلة الختامية قيام القوات المشاركة باحتلال موقع مهم وتوجيه الضربة النارية المكثفة بواسطة المدفعية والطيران تمهيدا لإجراء عملية هجومية لدحر العدو.
وانطلقت فعاليات التدريب الاستراتيجي “الشرق – 2022″، في 1 أيلول وتستمر حتى 7 أيلول، بمشاركة أكثر من 50 ألف عسكري وأكثر من 5 آلاف قطعة سلاح وعتاد منها 140 طائرة و60 سفينة حربية وسفينة مساندة.
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