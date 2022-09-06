انخفاض ملموس على الحرارة وتوقعات بزخات مطر

يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح قريبة من معدلاتها نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي من الجنوب الشرقي يترافق بتيارات جنوبية غربية معتدلة ورطبة في طبقات الجو العليا.

يكون الجو صيفياً عادياً صحواً بشكل عام غائماً جزئياً فوق المنطقة الساحلية مع فرصة خفيفة لهطل زخات محلية من المطر فوق المرتفعات الساحلية وسديمياً حاراً نسبياً في المناطق الشرقية والجزيرة.

وتكون الأجواء ليلاً لطيفة بشكل عام مع نسبة رطوبة مرتفعة في المناطق الجنوبية والغربية والساحلية والجبلية مع احتمال تشكل ضباب خفيف خلال ساعات الصباح الباكر في المرتفعات الجبلية وأجزاء من منطقة القلمون.

والرياح غربية إلى جنوبية غربية في معظم المناطق بينما تكون شمالية غربية في المناطق الشرقية والبادية معتدلة مع هبات نشطة تتجاوز 55 كم بالساعة أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وتستمر درجات الحرارة بالانخفاض، الأربعاء، لتصبح حول معدلاتها أو أدنى بقليل والجو صيفي عادي بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع فرصة ضعيفة لهطل زخات محلية خفيفة من المطر فوق المرتفعات الساحلية وسديمي في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.