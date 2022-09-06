06-09-2022
اتفاقية توأمة سورية - يونانية
كشفت صفحة غرف صناعة وتجارة طرطوس عن توقيع اتفاقية توأمة مع غرفة تجارة بيريوس اليونانية.
وبحسب صفحة الغرفة السورية على فيسبوك، فإنه وبناء على زيارة القائم بأعمال السفارة اليونانية بدمشق السيد نيكولاس بروتونوتاريوس إلى غرفة تجارة وصناعة طرطوس في العشرين من آذار الماضي والمناقشات التي جرت بينه وبين رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة بحضور قنصل اليونان في طرطوس السيد حازم دانيال وبناء على المقترحات التي خلص إليها اللقاء ومنها اقتراح توقيع اتفاقية توأمة بين غرفتي طرطوس وبيريوس وفتح خط بحري مباشر بينهما فقد تم بعد موافقة الجهات المختصة التوقيع على اتفاقية توأمة بين غرفة تجارة وصناعة طرطوس وغرفة تجارة بيريوس اليونانية.
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