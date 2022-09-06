ألمانيا تؤجل إغلاق محطتين نوويتين لمواجهة أزمة الطاقة

قررت ألمانيا إبقاء محطتين للطاقة النووية متاحتين حتى منتصف نيسان المقبل، بدلاً من إغلاقهما في نهاية هذا العام، لمواجهة أزمة طاقة متوقعة في فصل الشتاء.

وقالت مجلة "دير شبيجل" الألمانية إن ألمانيا ستبقي على محطتين للطاقة النووية متاحتين حتى منتصف نيسان 2023، كمصدر احتياطي للطاقة خلال الشتاء، بدلاً من إغلاقهم.

وذكرت المجلة أن القرار الذي سيعلنه وزير الاقتصاد روبرت هابيك، جاء عقب نتائج اختبار للتحمل، لمعرفة ما إذا كانت شبكة الكهرباء يمكنها تلبية الطلب في الشتاء، إذا توقفت تدفقات الغاز الروسي أو تم خفضها بشكل حاد.

وستغلق ألمانيا المحطة الثالثة المتبقية كما هو مخطط، وقالت المجلة إنه لن يجري إعادة تزويد أي من المحطتين بالوقود، ومن المنتظر إغلاقهما في وقت لاحق.

وكانت الحكومة الألمانية السابقة برئاسة المستشارة أنجيلا ميركل، دفعت نحو وضع تشريع لإيقاف استخدام الطاقة النووية بعد كارثة فوكوشيما في اليابان 2011، لكن الوضع تغير مؤخراً بعد حرب أوكرانيا وسط مخاوف من نقص الوقود.

شتاء صعب

وكانت الحكومة الألمانية حذرت الدول الأوروبية من "شتاء صعب"، بعد إعلان روسيا قطع إمدادات الغاز عبر خط الأنابيب "نورد ستريم 1".

ووافقت الحكومة على خطة بقيمة 65 مليار يورو لتخفيف الضغط على الأُسر وسط تراجع إمدادات الغاز الروسي وارتفاع فواتير الطاقة.