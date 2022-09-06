كيف تختارين الطرحة المناسبة لفستان الزفاف؟

يعد ارتداء الطرحة لحظة مهمة في تكوين مظهر العروس خلال يوم الزفاف، وتتعدد أنواع طرحات الزفاف.

وبحسب “هي” هناك بعض الشروط لاختيار الطرحة الطويلة لفستان الزفاف، فمثلاً تبدو فساتين الزفاف المنفوشة أكثر توازناً وأناقة مع الطرحة الطويلة، فهي تمتد إلى ما وراء ذيل فستان الزفاف بشكل جذاب، والطرحة الطويلة مثالية لإطلالة الأميرات، أو المستوحاة من إطلالة “سندريلا”، حيث يُفضل اختيار طرحة طويلة من لون فستان الزفاف أو بدرجة أقل.

أما للعروس التي تخشى الجرأة فعليها اعتماد طرحة منسدلة تبدو متماهية مع فستان الزفاف، والطرحة الشفافة الناعمة تعكس إطلالة أنيقة ورقيقة.

كما يُمكن اعتماد طرحة طويلة فضفاضة تغطي الجانبين ومطرزة بالدانتيل لإطلالة ساحرة، والطرحات العريضة تجعل جسم العروس أكثر تناسقاً خصوصاً للواتي يرغبن في إخفاء بعض المناطق الممتلئة.

ويتم ارتداء الطرحة الطويلة التقليدية في حفلات الزفاف الرسمية والأنيقة، بمكان كبير يسمح للعروس بالمشي في ممر طويل يتسع للطرحة، كما أنها تسمح للعروس بالتقاط بعض صور الزفاف المذهلة.

أما إذا كان تصميم الفستان بدون ذيل فيناسبه الطرحة الطويلة الواصلة إلى الأرض، في حين أن الطرحة الطويلة المرفقة بذيل قصير، تناسب فساتين الزفاف المصممة مع ذيل يصل إلى الأرض لكن دون مبالغة، وغالباً تكون فساتين البوهيمية والمنفوشة.

أما النوع الثالث فهو طرحة “كاتيدرال” المبالغ بطولها، وتُناسب الإطلالات الملكية والكلاسيكية خصوصاً للفساتين المنفوشة والتقليدية.