رسالة من الزعيم الصيني إلى الملك السعودي

بعث الرئيس الصيني، شي جين بينغ، رسالة خطية إلى الملك السعودي، سلمان بن عبد العزيز، وصفت بـ«المتينة».

وذكرت وسائل إعلام، اليوم الاثنين، أن بينغ أعرب في الرسالة عن دعم بكين لملف استضافة السعودية لإكسبو 2030.

وتسلم الرسالة نائب وزير الخارجية السعودي، وليد بن عبدالكريم الخريجي، خلال استقباله السفير الصيني لدى المملكة.

وتناولت الرسالة الصينية العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل «دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى الأصعدة كافة»، وفقاً لوكالة “واس”.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانج وين بين، قال الشهر الفائت أن بكين والسعودية شريكان استراتيجيان شاملان.

وأشار حينها إلى أن «الصين مستعدة للعمل مع المملكة العربية السعودية لمواصلة ترسيخ الثقة المتبادلة وتعميق التعاون وتعزيز شراكتنا الاستراتيجية الشاملة».

وسبق أن قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، إن «الصين هي أكبر شريك تجاري لنا.. إنها سوق ضخم للطاقة وسوق ضخم في المستقبل.. والصين مستثمر كبير في المملكة العربية السعودية».

وتوطدت العلاقات بين الصين والسعودية على مدى عقدين من الزمن، لكنها تعمقت أكثر مع تولي الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد، لا سيما مع ارتفاع حدة التوتر والخلافات بين السعودية وأمريكا منذ تولي الرئيس الأمريكي جو بايدن السُلطة.