05-09-2022
القبض على أشخاص يتعاملون بغير الليرة السورية
في إطار متابعة وملاحقة الأشخاص الذين يتعاملون بغير الليرة السورية، ونتيجة المراقبة المستمرة قامت إدارة الأمن الجنائي بإلقاء القبض على عدة أشخاص من أصحاب مكاتب وشركات لإقدامهم على التعامل بغير الليرة السورية والعمل بالحوالات بصورة غير مشروعة ،حيث تم مصادرة مبالغ مالية بعملات مختلفة وهي ( ٣٠٠ مليون ليرة سورية - ٢٦١٠٠ دولار أمريكي - ١٣٢٠٠يورو - ٢٨٠٠ ريال - ٢٠٠٠درهم - ١٠٠٠ دينار).
التحقيقات جارية لإلقاء القبض على باقي المتورطين ،نظم الضبط اللازم وسيتم تقديم المقبوض عليهم للقضاء أصولاً.
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