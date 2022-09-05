وفاة أم وطفلها جراء دهسهما بسيارة في اللاذقية

توفيت أم وطفلها، صباح اليوم، جراء دهسهما بسيارة على أوتوستراد الثورة في مدينة اللاذقية.

وأكد مصدر طبي في مشفى تشرين الجامعي وصول سيدة أربعينية وطفل عمره سبع سنوات، إلى قسم الإسعاف صباح اليوم، متوفيَين جراء تعرضهما لإصابة شديدة ناجمة عن الحادث.

بدوره، كشف مصدر محلي أن سيارة كانت تسير محملة بالبضائع على أوتوستراد الثورة دهست أم وطفلها كانا يعبران الأوتوستراد بالقرب من مفرق حي الدعتور، مبيناً أنه تم نقلهما إلى مشفى تشرين الجامعي.

وحسب المصدر، عندما صدمت السيارة الأم وطفلها، توقف السائق وقام بتسليم نفسه وسيارته إلى الجهات المختصة في المدينة.

والجدير ذكره أن معظم حالات الوفاة الناتجة عن الحوادث في اللاذقية هي نتيجة السرعة الزائدة، وكان آخرها _الشهر الماضي_ حادث اصطدام سيارة بمنتصف الأوتوستراد بالقرب من جسر الصناعة في اللاذقية أدى إلى وفاة السائق.

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