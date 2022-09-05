تراجع إنتاج الفستق الحلبي في سوريا

بيَّن مدير مكتب الفستق الحلبي في وزارة الزراعة جهاد المحمد، أن إنتاج سوريا من الفستق الحلبي والتسويق لهذا العام ليسا جيدي.

وأوضح أن الإنتاج مابين 40-50 ألف طن، فيما كان الإنتاج يصل بالسنوات الجيدة إلى نحو 70 ألف طن، ولفت إلى أن التصدير في هذا العام ضعيف أيضاً، في حين بلغ في عام 2008 نحو 3000 طن.

ولفت المحمد إلى أن الفلاحين يعانون من شح المحروقات اللازمة للحراثة والسقاية، وكل عمليات خدمة الشجرة من قلة المبيدات اللازمة لحملات مكافحة حشرة "الكانبودس".

وذكر أن عدد الأشجار حتى عام 2021 نحو 9 ملايين و445 ألف شجرة، المثمر منها نحو 7 ملايين و830 ألف شجرة.